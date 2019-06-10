Путем Де Хеа: Облак готов сменить "Атлетико" на "МанЮнайтед"

Голкипер мадридского "Атлетико" и сборной Словении Ян Облак готов покинуть клуб из столицы Испании ради того, чтобы выступать за "Манчестер Юнайтед". Английский клуб является приоритетом для словенского стража ворот. Иные варианты игрок не рассматривает.

На решение Облака повлиял массовый исход ключевых футболистов из "Атлетико", сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на ESPN. Так, ранее команду уже покинули Антуан Гризманн, Фелипе Луис, Хуанфран, Люка Эрнандес пополнил ряды "Баварии", а Диего Годин намерен стать игроком "Интера".

Таким образом, Облак может стать заменой Давида Де Хеа в "МЮ" в случае его ухода из клуба. Примечательно, что в случае перехода в "Юнайтед" Облак повторит путь самого Де Хеа, который ранее и сам пополнял ряды клуба из Манчестера будучи игроком "Атлетико".