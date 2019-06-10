Путем Де Хеа: Облак готов сменить "Атлетико" на "МанЮнайтед"
Голкипер мадридского "Атлетико" и сборной Словении Ян Облак готов покинуть клуб из столицы Испании ради того, чтобы выступать за "Манчестер Юнайтед". Английский клуб является приоритетом для словенского стража ворот. Иные варианты игрок не рассматривает.
На решение Облака повлиял массовый исход ключевых футболистов из "Атлетико", сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на ESPN. Так, ранее команду уже покинули Антуан Гризманн, Фелипе Луис, Хуанфран, Люка Эрнандес пополнил ряды "Баварии", а Диего Годин намерен стать игроком "Интера".
Таким образом, Облак может стать заменой Давида Де Хеа в "МЮ" в случае его ухода из клуба. Примечательно, что в случае перехода в "Юнайтед" Облак повторит путь самого Де Хеа, который ранее и сам пополнял ряды клуба из Манчестера будучи игроком "Атлетико".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Бывший глава Коми приговорен к 11 годам
- Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
- В Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
- На руках Голунова эксперты не нашли следов наркотиков
- Шахтеры перекрыли трассу, требуя выплатить зарплату
Самое читаемое
-
Горбачев прокомментировал изложенные в сериале "Чернобыль" факты
- "Русские - классные, американцы - паникеры": видео с "Виноградовым" и Chancellorsville оценили в соцсетях
- Похож на йогурт: выпитый Алибасовым "Крот" не соответствует ГОСТу
- Пропавшего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
- Труп в трубе: за убийство женщины задержан третий полицейский
Телеканал "Россия"
-
Премьера фильма "Балканский рубеж" на канале "Россия"
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- "У лукоморья дуб зеленый…" на 28 национальных языках России
- Спустя 30 лет прервала молчание мать единственного ребенка Алексея Булдакова
Вести.Экономика
-
Банк России снизит ставку впервые за год
- 10 лучших танков в мире
- Россия все же начнет занимать в юанях?
- Путин: мир подошел к опасной черте
- Рубль предпримет последний штурм?
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
General Motors начнет выпускать автомобили с безвоздушными шинами
- Аскольд Запашный попал в ДТП с пьяными выходцами из Таджикистана
- Русский мастер в США сделал Lamborghini из автохлама! (видео)
- В России придумали свой "автомат" для бюджетных машин
- Renault представила обновленный кроссовер Koleos
Недвижимость
-
Ликбез: как прописаться на даче и оспорить кадастровую стоимость
- Срок отключения горячей воды хотят сократить
- Названы самые грязные и самые чистые регионы России
- Что даст отказ от счетчиков в новостройках
- Вице-мэр превратил квартиру в бордель
- Московские районы, где жилье продается быстрее всего
Вести.Медицина
-
Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00
-
Как отвечать на язык санкций
- Тропический ливень в Крыму: машины поплыли как корабли
- Появилось первое видео Ассанжа в тюрьме
Вести-Москва
-
Панды из Китая обживаются в Московском зоопарке
- Собянин: хакерские атаки - серьезный вызов для города
- Виктор Садовничий рассказал о конкурсе в МГУ
- Врач-легенда: кардиологу Евгению Чазову - 90
- Подмосковные леса ждет масштабная генеральная уборка
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ультрамарафонцы помогли определить предел человеческой выносливости
- Новые сенсоры расскажут, можно ли съесть продукт с истёкшим сроком годности
- ЕКА представило проект многоразовой космической лаборатории
- Половое размножение оказалось стратегией защиты от заразного рака
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео