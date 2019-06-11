ВМФ России примет в свой состав патрульный корабль "Дмитрий Рогачев"

В состав ВМФ России во вторник будет торжественно принят новейший патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького.

По информации представителя Министерства обороны РФ капитана 1-го ранга Игоря Дыгало, кораблестроители смогли передать второй по счету корабль этого проекта с опережением графика практически на шесть месяцев.

"Дмитрий Рогачев" – представитель проекта 22160. Это небольшие корабли: длина – 91 метр, ширина – 14 метров, водоизмещение – около 1500 тонн. Вооружение скромное: 57-миллиметровая артиллерийская установка, зенитная ракетная система "Гибка", тумбы под крупнокалиберные пулеметы.

В настоящее время на Зеленодольском заводе ведется строительство еще четырех кораблей проекта 22160, сообщает "Интерфакс".