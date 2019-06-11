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11 июня 201906:35

Изменяется порядок выезда детей за границу: новые правила

Global Look Press

Новые правила выезда детей за границу вступают в силу с завтрашнего дня. Изменится процесс подачи и рассмотрения заявлений о несогласии на их выезд за пределы России.

Если раньше эти заявления подавались в погранслужбу, то теперь их необходимо будет направлять в территориальные органы МВД.

Также упрощается и сам выезд ребенка: теперь согласие второго родителя не потребуется. А в случае, если кто-то из родителей будет против, вопрос выезда будет решаться в судебном порядке. Таким детям на пунктах пропуска не позволят пересечь государственную границу, передает телеканал "Россия 24".

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