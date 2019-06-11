ЧП в Нью-Йорке: вертолет рухнул на небоскреб через 11 минут после взлета

Власти Нью-Йорка назвали имя погибшего пилота, который управлял вертолетом, потерпевшем крушение на Манхэттене. Им оказался Тимоти Маккормак, получивший лицензию 15 лет назад.

Накануне он должен был прилететь в штат Нью-Джерси, однако спустя 11 минут после взлета совершил жесткую посадку на крышу небоскреба – в районе, закрытом для полетов авиации.

Кроме того, вчера в центральной части Манхэттена были дождь и туман, и вертолётам было запрещено подниматься в воздух.

Полиция ведёт расследование: версию теракта уже исключили. Сообщается, что обошлось без пострадавших. После крушения начался пожар на крыше, на высоте 55-го этажа, но его быстро потушили.

"Я связался с пожарными, полицией и строительным департаментом. Могу сказать, что жители Нью-Йорка вне опасности. Расследование продолжается, на данный момент вся информация предварительная. Но мы знаем, что при крушении вертолета погиб только один человек. Это пилот. Почему произошла эта авария, нам еще предстоит выяснить. А пока мы благодарим бога за то, что каким-то чудом больше никто не пострадал", — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.