Huawei хочет заменить Android на российскую операционку
Китай решил зеркально ответить на действия США в отношении компании Huawei и, тоже руководствуясь соображениями нацбезопасности, пообещал внести в свой санкционный список американские корпорации и все иностранные компании, которые Пекин сочтет ненадежными.
Такого перехода на личности, когда американские Intel и Qualcomm запретили своим сотрудникам уже и просто контакты с представителями Huawei, Китай не простил. И вслед за угрозами иностранных корпораций разорвать отношения вносит их в свои санкционные списки. А вместе с ними и Microsoft, и Samsung с Dell и Nokia. Стоп-лист не окончательный: госкомитет реформ уже пообещал внести в него каждого, кого сочтет ненадежным для Китая партнером. И это, как говорят в Пекине, тоже вопрос национальной безопасности, о которой везде кричат чиновники из Вашингтона.
"В последнее время, куда бы ни поехал госсекретарь Помпео, он везде говорит о Китае. Но все его заявления не что иное, как ложь, — подчеркнул глава МИД КНР Гэн Шуан. — Давайте возьмем в пример ситуацию с Huawei. США заявляют, что компания Huawei и другие китайские предприятия представляют так называемую угрозу для безопасности. Но американские власти не предоставили никаких убедительных доказательств этого".
Как ни пытался американский госсекретарь тогда научить Европу не работать с Китаем, там не стали слепо следовать инструкциям. И Трамп выдал новую порцию: или китайский лидер соглашается на его условия во время встречи на саммите G20, или новые пошлины.
"Президент Трамп примет решение после встречи. Мы готовы продвигаться вперед на условиях, которые мы выдвинули, если Китай хочет двигаться к сделке. Если Китай этого не хочет, то президент Трамп будет только рад сделать ход по пошлинам", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Шеф американского Минфина сам себе противоречит: уверяет, что ситуация с Huawei к торговым спорам отношения не имеет, но тут же признает, что при подвижках на переговорах США готовы смягчить позицию в отношении китайской компании. Между тем уже и в самом Белом доме усомнились в разумности действий его хозяина. Выдержки из письма директора административно-бюджетного управления с предложениями отсрочить запрет на сотрудничество опубликовал The Wall Street Journal. Да и в корпорации Google, которой своим указом Трамп первой выкрутил руки, уже от этого не в восторге.
Похоже, Google испугался оказаться отрезанным от китайских технологий. Ведь как выяснили журналисты, Huawei, помимо того, что готов к внедрению собственной операционной системы, уже и ведет переговоры с разработчиком российской операционки "Аврора". То, о чем и предупреждали китайские власти, выпустив для американского белого дома свою белую книгу про недопустимость протекционизма.
Эта скамейка в одном из самых популярных пекинских торговых районов Санлитун — словно иллюстрация к "Белой книге" китайского Госсовета: Китай все еще ждет, когда США сядут рядом и возобновят переговоры. Ну, а в случае отказа или нежелания ответный удар будет стремительным.
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