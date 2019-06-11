Взрыв танкера в Махачкале: трое матросов найдены мертвыми

На танкере в Махачкалинском морском порту, где во вторник произошел хлопок газовоздушной смеси, обнаружен третий погибший, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, на танкере обнаружены тела троих вахтенных матросов, три человека госпитализированы.

ЧП произошло на судне "В. Ф. Танкер — 16". Судно принадлежит компании "Волжское пароходство".

Как сообщалось, рано утром в Махачкалинском морском торговом порту при перекачке нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. В настоящий момент наблюдается сильное задымление машинного отделения.

По информации пресс-службы Южного следственного управления СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ.