На Балтике российский Су-27 "перехватил" самолеты США и Швеции

Российский истребитель Су-27 осуществил перехват самолетов-разведчиков ВВС США и Швеции, которые приближались к российской границе в районе Балтики.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам. Идентификация показала, что это самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим".

Летчик российского истребителя сопровождал иностранные самолеты, не допуская при этом нарушения границы Российской Федерации, а также соблюдая все необходимые меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Ранее бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов заявил о том, что американские самолеты-разведчики сами провоцируют своей географией полета российских военных на ответные предупредительные действия, сообщает "Интерфакс".

10 июня в южной части Балтики началась активная фаза учений НАТО. Российские военные, в свою очередь, заявили, что за учениями следят три корабельные группы, самолеты и береговые ракетные комплексы "Бастион".

4 июня российский истребитель Су-35С "перехватил" самолет США, который летел в международном пространстве над Средиземным морем. Военные США назвали один из перехватов (всего их было три) небезопасным. Согласно их утверждению, российский самолет осуществлял высокоскоростной проход перед американским самолетом, тем самым подвергая риску пилотов и экипаж. В Минобороны России, в свою очередь, опровергли данное заявление.

7 июня произошел инцидент в Восточно-Китайском море. Военные России и США обвинили друг друга в опасных действиях. Причиной тому стали параллельные курсы, которыми шли отряд кораблей Тихоокеанского флота Российской Федерации и американская авианосная ударная группа.