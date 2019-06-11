Шахматы. Грищук проиграл Каруане на турнире в Норвегии

В норвежском Ставангере продолжается шахматный турнир, в котором принимает участие и российский гроссмейстер Александр Грищук. В партии шестого тура он потерпел поражение от американского соперника Фабиано Каруаны.

Грищук играл белыми фигурами. Основную партию шахматисты завершили ничьей, а вот в партии формата "армагеддон" победу праздновал уже представитель США.

В остальных партиях китаец Юй Янъи был сильнее Вишванатана Ананда из Индии, представитель Армении Левон Аронян выиграл у американца Уэсли Со, норвежец Магнус Карлсен взял верх над китайцем Дин Лижэнем, а француз Максим Вашье-Лаграв победил Шахрияра Мамедбярова из Азербайджана.

Таким образом, после шести туров Карлсен возглавляет таблицу с 9,5 балла. Также в тройке находятся Юй Янъи (8 очков) и Аронян (7,5). Грищук же с тремя баллами замыкает таблицу турнира.