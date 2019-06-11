Непонятно что горит: высокая температура не позволяет быстро потушить танкер в Махачкале

Тушение пожара на танкере в Махачкалинском морском торговом порту, где во вторник произошел хлопок газовоздушной смеси во время перекачки нефти, осложняется высокой температурой внутри горящего машинного отделения, передает ТАСС.

По словам замначальника ГУ МЧС России по Дагестану Мартина Мамаева, на данный момент распространение пожара по трюмам и отсекам предотвращено.

Мамаев отметил, что пока нельзя визуально определить, что именно горит. "Это могут быть и кабели, и силовые установки". Утечки нефти, мазута или каких-то других жидкостей нет, никакой угрозы, что разольется нефть, что повторно будут выбросы", — добавил замначальника ГУ МЧС по региону.

Акватория порта закрыта, приостановлена перевалка нефти, продолжается проливка танкера. Пожарные расчеты порта и МЧС работают с берега, уточнили в пресс-службе Росморречфлота.

Как сообщалось ранее, во вторник рано утром в Махачкалинском морском торговом порту при перекачке нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. В результате произошедшего погибли три человека, еще трое госпитализированы.