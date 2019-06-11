Россия лишится руководящих постов в IAAF

Россия не сможет выставлять своих кандидатов на руководящие посты в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и на ближайшие четыре года останется без своего представительства на руководящих должностях организации.

Первопричиной такого решения стало продление отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает ТАСС. ВФЛА лишена статуса члена IAAF с ноября 2015 года. Именно из-за этого российская сторона и не сможет больше заявлять своих кандидатов на посты в международной организации.

Ранее в РУСАДА призывали уволить руководителей ВФЛА. А после того, как стало известно о продлении отстранения со стороны IAAF, с призывом уйти в отставку все руководство ВФЛА выступила российская легкоатлетка Мария Ласицкене. Ее поддержала Дарья Клишина.

Напомним, что по причине отстранения ВФЛА российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.