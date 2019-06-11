Пожар в махачкалинском порту: на танкере было 6 тысяч тонн нефти

Открытый огонь на нефтяном танкере в порту Махачкалы потушен, сообщают местные спасатели. Окончательные данные по пострадавшим: три человека погибли, еще трое находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

Как пояснили в администрации порта, ЧП произошло в момент перекачки нефти. Всего на судне находились 6 тысяч тонн, взрыв прогремел, когда на борту осталось 2 тысячи тонн сырья, пишет агентство "Интерфакс".

Сейчас порт возобновил работу. Взрыв не причинил инфраструктуре гавани никакого ущерба. Утечки нефтепродуктов не обнаружено.