Разгромивший редакцию "Сноба" мужчина пожалел о пропаже кефира и самоката

Устроивший погром в редакции журнала "Сноб" молодой человек списал свой поступок на невоздержанность при употреблении алкоголя — о содеянном он узнал только от полицейских, сам же ничего не помнит о ночных событиях на Берсеневской набережной. Допрос 24-летнего подозреваемого сняли на видео.

"Был в жестком опьянении. Я очнулся — у меня на руках ноутбук, позвонил знакомому на Красном Октябре. Но мне (полицейские) сказали, что я шел по улице, встретил девчонок, дал им ноутбук, взял у них самокат и уехал. Потом как-то получилось, что ноутбук опять у меня. А самоката нет, и кефира нет", — с улыбкой констатировал гость столицы.

Утром 10 июня сотрудники издания не смогли попасть в редакцию, поскольку там уже работали следователи. По словам главного редактора Ксении Чудиновой, злоумышленник разбил входную дверь и сломал несколько компьютеров, после чего перепачкал найденных здесь же кефиром стены, умыкнул один ноутбук и скрылся.

Стражи порядка оценили нанесенный журналу ущерб в 90 тысяч рублей. Подозреваемому, который так и не смог вспомнить, каким образом и зачем проник в редакцию, инкриминируют кражу.