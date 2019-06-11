Медведев: будущее - за четырехдневной рабочей неделей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда заявил о том, что не исключает в дальнейшем введения четырехдневной рабочей недели, которая станет основой социально-трудового контракта.

По словам премьер-министра, технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но также и рабочего времени, что способствует расширению досуга.

В своем выступлении Дмитрий Медведев привел пример того, как столетие назад Генри Форд решился сократить рабочую неделю с 48 до 40 часов, в результате чего получил впечатляющий рост производительности труда.

Также премьер-министр упомянул более "свежий" пример: одна новозеландская компания ввела четырехдневную рабочую неделю, при этом третий выходной оплачивался на том же уровне, как и остальные два. По словам Дмитрия Медведева, прирост производительности в перерасчете на один час рабочего времени составил около 20 процентов, также значительно снизился уровень стресса сотрудников, сообщает телеканал "Россия 24".

"Разумеется, обо всем этом — это очень сложные, пока не до конца проработанные идеи — еще предстоят серьезные дискуссии", — заявил премьер-министр и подчеркнул, что в то же время это "очень важный показатель".

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вопрос уровня зарплат и социального обеспечения работников при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым и обсуждается. По ее словам, речь идет о том, останется заработная плата прежней или уменьшится. Международная организация труда, как заявила Голикова, исходит из того, что доходы и соцобеспечение в результате данной реформы ухудшаться не должны.

При этом вице-премьер отметила, что подобная реформа может потребовать серьезных изменений в трудовом законодательстве, сообщает ТАСС. "Здесь очень четко надо все просчитывать, мы этим занимаемся", — прокомментировала Татьяна Голикова.