На улице Правды в столице столкнулись "Мазерати" и автомобиль каршеринга

В Москве выясняют причины столкновения каршерингового автомобиля и "Мазерати". ДТП случилось на улице Правды. Судя по всему, спровоцировал аварию водитель арендованной машины: поворачивая на перекрестке, он не пропустил автомобиль, который следовал по главной дороге.

Обе иномарки получили серьезные повреждения. Владелица "Мазерати" предварительно оценила ущерб в полтора миллиона рублей.