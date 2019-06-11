Следователи проверяют информацию о драке и стрельбе в школе Грозного во время экзамена

В школе, расположенной в Старопромысловском районе Грозного, во время ОГЭ (основного государственного экзамена) подрались учащиеся и мужчины в форме. Звучали выстрелы автоматического оружия, которые, предположительно, совершались в воздух.

Один из очевидцев снял конфликт на видео и выложил в социальные сети, после чего Следственный комитет по Чеченской республике организовал доследственную проверку происшествия, назвав одну сторону конфликта учащимися старших классов, а другую — неустановленными лицами.

Газета "Московский комсомолец" со ссылками на разные источники перечислила несколько версий произошедшего. По одной из них, у школьника была найдена шпаргалка, полицейские (по другим данным — охранники) попытались вывести его, одноклассники заступились, в результате чего произошла массовая драка.

По другой — сотрудник полиции оскорбил мать одного из учеников, который за нее вступился, что привело к потасовке между школьниками и мужчинами в форме.