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11 июня 201915:33

Пешеход, мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП в Крыму. Видео

ВКонтакте/Тальгат Султанов

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие аварию, унесшую три жизни на Южнобережном шоссе в окрестностях Ялты. Инцидент произошел в минувший понедельник, 10 июня.

 

В начале записи видно, как байкер и его спутница обогнали авто, из которого велась съемка, и умчались вперед.

Менее чем через минуту после этого, мотоциклист врезался в пешехода, решившего пересечь проезжую часть в неположенном месте. Момент ДТП запечатлел на свой регистратор другой очевидец произошедшего.

После столкновения мотоциклист и его спутница отлетели под встречный автомобиль Skoda. Как сообщают СМИ, от полученных травм они скончались на месте.

Женщина-пешеход была госпитализирована, однако врачи не смогли ее спасти, и пострадавшая умерла в лечебном утверждении.

Кроме того, по некоторым данным, медицинская помощь понадобилась водителю легковушки, у которого случился сердечный приступ.

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