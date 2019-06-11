Баскетбол. Хиггинс ушел из ЦСКА

Баскетболист московского ЦСКА Кори Хиггинс покинул клуб. Это произошло по завершении контракта со столичными армейцами на следующий день после одержанной победы в Единой лиге ВТБ. Американец выступал за ЦСКА на протяжении четырех сезонов.

"Это были, наверное, лучшие годы в моей жизни, — приводит слова Хиггинса официальный сайт ЦСКА. – Весь тренерский штаб, президент и вице-президент дали мне здесь шанс. Я всегда буду за это признателен. Хочу, чтобы все знали, с какой благодарностью и любовью я к ним отношусь. Люблю эту команду".

Он перебрался в Москву из турецкого клуба "Газиантеп". За время выступлений за "красно-синих" он стал лидером команды, проведя за клуб 239 матчей, в которых его средние показатели составили 11,4 очка, 2,0 подбора, 1,8 передачи и 0,8 перехвата за 21,4 минуты.

В составе ЦСКА Хиггинс дважды побеждал в Евролиге и четырежды – в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне защитник стал лучшим бомбардиром команды и вторым в списке снайперов Евролиги (14,9 очка).