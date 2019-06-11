Это не коллапс? На Горьковском направлении МЖД регулярно задерживаются электрички

Утром 11 июня жителям Подмосковья, для которых электрички Горьковского направления МЖД ("дочка" РЖД) – единственная возможность добраться до Москвы, вновь пришлось сильно понервничать.

В районе 9 утра сбилось расписание, а на станции Железнодорожная в 9:30 поезд и вовсе встал.

Машинист объявил, что поезд дальше не пойдет "по техническим причинам", и вся электричка высыпала на платформу.

Люди метались по жаре, не зная, с какого пути пойдет следующий электропоезд в Москву, при этом объявления если и давались, то на платформах их слышно не было.

В результате на второй платформе и лестнице моста началось столпотворение.

В течение последних двух недель это уже далеко не первый случай, когда происходят сбои в движении, которые достигают получаса, а иногда и больше.

Так, ранее сообщалось о сбоях в самый час пик, когда люди едут на работу или с работы, 29 и 30 мая, а также 3 и 10 июня.

С большими проблемами добраться в область из Москвы столкнулись пассажиры в минувшие выходные – 8 и 9 июня, когда многие электрички отменялись или следовали мимо нескольких станций.

Эту ситуацию в МЖД объяснили "развитием инфраструктуры на станции Железнодорожная". В данном случае в компании просили пассажиров "с пониманием" отнестись к этим изменениям, поскольку данные работы "позволят повысить пропускную способность" станции.

Однако именно на ней уже через пару дней встал сломанный состав.

Что касается сбоев в движении, то ранее в МЖД каждый из случаев объясняли разными причинами: когда – ради предотвращения из-за наезда на человека, когда – необходимостью вести работы у станции Карачарово, где строится большой ТПУ, в некоторых случаях признавали и технические проблемы составов.

Однако пассажиры, которые уже не первый год ездят по этому направлению, отмечают, что столь регулярных сбоев в движении поездов здесь ранее не было.

Утром же 11 июня, когда люди не знали, как выбраться из Железнодорожного, чтобы успеть кому на работу, кому в аэропорт или в больницу с ребенком, в толпе не раз звучало слово "коллапс".

Вести.Ru обратились в пресс-службу МЖД с просьбой прокомментировать практически ежедневные случаи сбоев в движении на Горьковском направлении.

В железнодорожной компании отметили, что утренняя давка на станции Железнодорожная – это еще "не коллапс", а субъективное мнение пассажиров о происходящем, и пообещали разъяснить каждый из случаев сбоев на данном направлении.

Кроме того, днем 11 июня пришло сообщение о сбое в движении электропоездов на Казанском направлении Московской железной дороги.

Как передает "Интерфакс", по предварительной информации на станции Трофимово произошел сход колесной пары одного из вагонов.