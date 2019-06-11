"Локомотив" объявил о покупке Живоглядова из "Уфы"

Московский "Локомотив" пополнился защитником "Уфы" Дмитрием Живоглядовым. Стороны подписали контракт сроком на четыре года – до лета 2023 года. Игрок оборонительной линии вернулся в клуб, воспитанником которого и является. Он будет выступать под вторым номером.

"Очень рад присоединиться к "Локомотиву", — признается 25-летний футболист в интервью официальному сайту "железнодорожников". – Помню, как в детстве ходил на матчи "Локо" в Лиге чемпионов и подавал мячи. Теперь я вновь в "Локомотиве" и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов".

За красно-зеленых Живоглядов выступал на юношеском и молодежном уровне. А взрослую карьеру начал уже в другом столичном клубе – "Динамо". Последние три сезона защитник выступал за "Уфу".