Родченков передал IBU новые материалы о сокрытии допинг-проб россиян

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил новые сведения о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) скрывал положительные допинг-пробы российских биатлонистов. Он подозревает организацию в коррупции и сейчас сотрудничает с независимой комиссией IBU.

Накануне Родченков сообщил о том, что бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов совершал крупные денежные перечисления Андреасу Бессебергу – на тот момент главе IBU, сообщает Спортс.Ru. По версии Родченкова так покрывали биатлонистов из России.

Родченков намерен и дальше сотрудничать с IBU в данном вопросе.