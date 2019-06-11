Федор Чалов – самый подорожавший футболист РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов в результате аналитического исследования был признан наиболее подорожавшим футболистом российской премьер-лиги по итогам минувшего сезона. Теперь его стоимость на трансферном рынке составляет 16 миллионов евро.

21-летний российский форвард подорожал на шесть миллионов евро, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Transfermarkt. В сезоне 2018/19 Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, в 30 матчах забив 15 мячей. Он стал самым молодым снайпером РПЛ.

Звание самого дорогостоящего футболиста российской лиги по-прежнему носит правый защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес. Его стоимость оценивается в 26 миллионов евро.