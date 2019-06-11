Теннис. Александрова вышла во второй круг турнира в Нидерландах

В голландском Хертогенбосхе продолжается турнир по теннису среди женщин. В борьбу вступила российская теннисистка Екатерина Александрова, которая успешно преодолела первый круг. На старте соревнования россиянка встречалась с бельгийкой Элизе Мертенс.

Встреча завершилась победой Александровой по итогам двух сетов – 6:4, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Следующей соперницей 52-й ракетки мира станет еще одна представительница Бельгии – Исалин Бонавентюр.

Матч состоится 13 июня.