"Ростов" подписал лучшего бомбардира "Балтики"

"Ростов" объявил о подписании контракта с полузащитником калининградской "Балтики" Александром Саплиновым. Контракт с 21-летним футболистом подписан сроком на четыре года – до лета 2023 года. Сумма трансфера не сообщается.

О совершившейся сделке сообщает официальный сайт ростовчан. Саплинов начинал свою карьеру в "Энергомаше", после чего также выступал за белгородский "Салют", саратовский "Сокол". За предыдущие полсезона в "Балтике" он сыграл 13 матчей, в которых отметился шестью мячами.