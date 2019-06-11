"Клуб "Химки" объявил награду за информацию о грабителе
Баскетбольный клуб "Химки" начал внутреннее расследование невероятной по дерзости кражи в раздевалке спортсменов. Пока подмосковная команда билась со столичными армейцами, шкафчики и вешалки её игроков обчищал молодой человек с бейджиком аккредитованного на игру сотрудника. Был ли пропуск тоже украден — не ясно, но карманник явно неслучайно посетил именно этот матч. Накануне его участники как раз получили зарплату.
Торопливо заходит, копается в рюкзаках, лезет в шкафчики. Лицо от камеры не прячет — возможно, даже не догадывается о ней. Ограбление произошло в начале матча, но известно о нем стало только в перерыве, когда баскетболисты вернулись в раздевалку.
Они и попросили проверить камеры и опубликовали в соцсетях фотографии предполагаемого преступника: "Этот человек ограбил нашу раздевалку. Деньги, часы и очень ценные вещи для нас!"
Пострадали как минимум восемь игроков клуба "Химки". Помимо денег, накануне баскетболисты получили зарплату, пропали часы и украшения, которые спортсмены обязаны оставлять перед выходом на площадку. Тот же человек побывал и в раздевалке соперника.
"На наш вопрос что он здесь делает, он ответил, что пришел в туалет. Но мы его попросили сходить в туалет в другом месте. И он вышел", — рассказал Андрей Ватутин, президент баскетбольного клуба ЦСКА.
Химки-ЦСКА — решающий матч финальной серии, шесть тысяч зрителей, судьи, журналисты. В суматохе неизвестный, видимо, прошел через несколько постов охраны и попадал в так называемую стерильную зону — подтрибунные помещения. Как такое могло произойти? Ни руководство арены, ни представители команды сегодня ничего не комментируют.
Попасть на прилегающую к арене территорию — не проблема. В дни матчей охрана работает только у входа на трибуны. Впрочем, на воре висела аккредитация, предположительно, прессы. И, скорее всего, внутрь он попал вот через этот вход. Сейчас дверь закрыта, причем, изнутри.
Запертые двери, судя по всему, сегодня стали сюрпризом даже для сотрудников баскетбольного центра.
Говорят, злоумышленника никогда раньше не видели.
"В раздевалке у первой команды стоит охрана. И у гостевой всегда стоит охрана. Должна находится и внутри, и снаружи. Как он туда прошел тогда? Не ясно, по глупости. Он с бейджиком зашел", — пояснил охранник.
Полиция начала расследование. Сумма ущерба — не меньше пяти миллионов.
"Полицейскими изучаются записи с камер видеонаблюдения. Проводятся мероприятия на установление и задержание злоумышленника", — сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области.
Итог матча — 80-62 в пользу ЦСКА. Дмитрий Губерниев — он как раз и комментировал эту встречу — уверен: кража напрямую повлияла на результат.
"Команда, которая была в начале боевитой — ощущение такое, что зубы потеряла! А тут потеряешь игроцкие зубы, потому что надо цепляться, это решающий матч для ЦСКА, решающий матч для "Химок", чтобы продолжить серию. И собственно в третьей четверти, блестяще проводившие игру баскетболисты "Химок" — они руки опустили!", — отметил спортивный комментатор.
Баскетболисты "Химок" объявили награду за любую информацию о преступнике.
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