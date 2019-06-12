Француз Мбаппе забил свой сотый гол в ворота сборной Андорры

Сыграно три матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу в группе Н. Чемпион мира сборная Франции разгромила в гостях команду Андорры 4:0. В этой встрече 20-летний форвард французов Килиан Мбаппе забил сотый мяч в своей карьере.

Мбаппе отличился на 11 минуте. Через 19 минут Виссам Бен-Йеддер развил успех. Перед самым перерывом Флориан Товен сделал счет крупным, а во второй половине игру Курт Зума подвел итог матча. В итоге победа чемпионов мира 4:0.

Дубль Рагнара Сигурдссона принес сборной Исландии домашнюю победу над турецкой командой 2:1. У гостей ответный гол на счету Дорукхана Тохеза. Сборная Албании у себя в Тиране была сильнее молдавской команды 2:0. По мячу забили Соколь Чикалеши и Юльбер Рамадани.

Сразу три сборных – Франции, Турции и Исландии набрали по 9 очков после трех встреч. 6 очков у албанцев, три – у молдавской сборной. Сборная Андорры пока очков не набирала.