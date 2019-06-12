Станислав Черчесов: три очка есть три очка
Сборная России по футболу выиграла отборочный матч чемпионата Европы у сборной Кипра с результатом 1:0. При этом наша команда не использовала немало опасных моментов.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что доволен исходом встречи. Наша команда одержала победу. При этом тренер вряд ли остался доволен качеством игры. " Есть вещи, которые мы делали правильно, То, что планировали, сделали. Когда так много моментов у ворот, их надо реализовывать. Наверное, такие игры бывают. Главное, что не теряли концентрацию, хотя у соперника были несколько опасных вылазок. Поблагодарил игроков за профессионализм. Не было ни одного слова про усталость. У нас было два матча — мы взяли шесть очков", — приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".
"Нам противостояла достаточно обученная, организованная команда, в которой есть игроки хорошего уровня. Тем более, в своем последнем матче киприоты проиграли. Мы им в какой-то степени помогли – моменты, который у нас были, надо было реализовывать. Если бы это удалось, то тогда бы стало чуть полегче. А счет 1:0 – скользкий. Игра проходила на нервы. Для зрителя хорошо, что сценарий получился таким. Но нам бы хотелось, чтобы игра сложилась полегче. Три очка есть три очка. Завершили сезон двумя победами", — добавил главный тренер сборной России.
"Во многих моментах мы сыграли так, как планировали. Но были и моменты, где мы передерживали мяч, не до конца правильно располагались геометрически. Настрой же был хорошим. мы прессинговали, хотели подавить соперника – что и сделали. Но это не превратилось в голы, это самое плохое", — подвел итог Станислав Черчесов.
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