На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись 6 машин

В Москве в результате столкновения на Кутузовском проспекте сразу шести автомашин погиб человек, еще двое пострадали.

На месте происшествия работают сотрудник Госавтоинспекции, нарушенное в результате ДТП движение транспорта восстановлено, сообщает "Интерфакс".