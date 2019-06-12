Артем Дзюба: обидно не использовать столько моментов

Сборная России по футболу победила команду Кипра в отборочном матче чемпионата Европы со счетом 1:0. Единственный гол на счету Алексея Ионова.

Наша команда создала немало опасных моментов, но сумела забить лишь один мяч. Капитан сборной России Артем Дзюба назвал победу россиян тяжелой, но заслуженной. " Было очень много моментов, выбрали хорошую тактику, большую работу проделали. Обидно, что не реализовали моменты. С Сан-Марино все в ворота залетело, а тут вернулось немножко", — приводит слова Дзюбы РИА Новости. "Тяжелая игра, но заслуженная победа. Должны были раньше все решать, но и вратарь сборной Кипра кураж поймал, и мы никак не могли не забить. Последние 30 минут дались очень тяжело. У меня уже в глазах начало темнеть, все болит", — добавил капитан сборной России.

"Главное, что набрали три очка, идем дальше. Игра, думаю, им понравилась. Было очень много моментов, футбол прекрасен тем, что невозможно всё забить. Держали народ в напряжении" – сказал нападающий "Зенита".