Страна отмечает День России

Декларацию о независимости приняли 29 лет назад — в 1990 году, а через два года 12 июня получило статус праздничного и нерабочего дня. Традиционно по случаю праздника в городах России проходят народные гуляния.

Старт праздничного марафона на Камчатке, Чукотке и Дальнем Востоке. В программе — народные гуляния, концерты, тематические встречи. В Петропавловске-Камчатском, например, пройдёт обрядовый День первой рыбы. А в центре Анадыря развернули ярмарку изделий декоративно-прикладного искусства.

Центром торжеств станет столица, отмечает телеканал "Россия 24". На улицах и в парках Москвы пройдут фестивали, а вечером на главной площади страны будет большой концерт и салют.