Мексиканская журналистка погибла от рук убийц

Во вторник, 11 июня, вечером по местному времени в юго-восточном мексиканском штате Табаско неизвестными преступниками убита журналистка Норма Сарабия.

По предварительным данным, в нападении, совершенном рядом с домом жертвы, участвовали двое вооруженных мужчин, задержать которых пока не удалось, передает ТАСС. Ведется следствие. Последние несколько лет Норма Сарабия работала в региональной газете "Табаско сегодня".

В соответствии с данными Национальной комиссии по правам человека, с 2000 года в Мексике были убиты свыше 145 сотрудников СМИ, а в 2018 году, согласно подсчетам организации "Репортеры без границ", жертвами насилия в стране стали девять журналистов.