В финале чемпионата мира U-20 сыграют футболисты Украины и Кореи

В Польше в решающую стадию вступил молодежный чемпионат мира по футболу, возраст участников которого не превышает 20 лет. В финал вышли команды Украины и Южной Кореи, обыгравшие в полуфиналах, соответственно, сборные Италии и Эквадора.

При этом "жовто-блакитная" молодежка стала финалистом в меньшинстве, сумев забить "Скуадре адзурре" победный гол: он на счету Булецы. С тем же счетом 1:0 корейцы одолели единственного в четверке представителя Южной Америки.

В решающем матче, таким образом, встретятся сборные Украины и Южной Кореи. Италия и Эквадор разыграют "утешительный" финал за бронзу.