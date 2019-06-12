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12 июня 201909:50

В финале чемпионата мира U-20 сыграют футболисты Украины и Кореи

fifa.com

В Польше в решающую стадию вступил молодежный чемпионат мира по футболу, возраст участников которого не превышает 20 лет. В финал вышли команды Украины и Южной Кореи, обыгравшие в полуфиналах, соответственно, сборные Италии и Эквадора.

При этом "жовто-блакитная" молодежка стала финалистом в меньшинстве, сумев забить "Скуадре адзурре" победный гол: он на счету Булецы. С тем же счетом 1:0 корейцы одолели единственного в четверке представителя Южной Америки.

В решающем матче, таким образом, встретятся сборные Украины и Южной Кореи. Италия и Эквадор разыграют "утешительный" финал за бронзу.

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