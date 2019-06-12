МИД: в Осаке Путин и Трамп могут встретиться "на ногах"

Несмотря на "эпизодические" публичные заявления официальных лиц, Вашингтон пока не направил Москве четких сигналов о возможности, формате и дате встречи лидеров России и США на полях предстоящего в конце июня саммита G20 в Осаке. Если конкретики о встрече так и не последует, контакт гипотетически может состояться — но, скорее всего, лишь "на ногах".

Контакты такого уровня в принципе не готовятся "путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле", заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Для подготовки встреч глав государств "требуется определенная дипломатическая работа, определенные усилия", отметил он.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, выступая на конференции финансовых менеджеров в Вашингтоне, заявил: на саммите в Осаке Трамп рассчитывает "встретиться по важным вопросам в потенциально важное время"с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Однако пока со стороны США "не было никаких импульсов" относительно возможной встречи двух лидеров, подчеркнул Рябков. По мнению российского дипломата, "впечатление такое, что американская сторона сама пока для себя не определилась с предпочтительным форматом" и днем такой встречи.

По словам Рябкова, в Москве по-прежнему исходят из того, что соответствующие импульсы должны последовать именно от американской стороны. Если же их не будет, контакт тоже может состояться, но, что называется, "на ногах".

Ранее в интервью американской газете The Wall Street Journal Сергей Рябков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас даже хуже, чем в период "холодной войны".