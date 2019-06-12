Пилот "Формулы-1" Ромен Грожан спас свою семью от грабителей
Французский пилот формулической команды Haas Ромен Грожан предотвратил попытку ограбления своей квартиры. Об этом сообщила супруга гонщика Марион. Грабители пытались проникнуть в дом супружеской четы, но Грожан встал у них на пути и обратил в бегство.
"Спортсменов часто считают героями, но я долгое время не соглашалась с этим, — сообщила Марион Грожан в социальной сети Instagram. – Но сегодня я могу сказать, что мой муж и спортсмен, и герой".
"Ночью в наш дом пробрались взломщики. К счастью, никто не пострадал, и дети даже не знали, что нам угрожает опасность. Ромен без колебаний встал у грабителей на пути, защитив свою семью. Да, я живу с героем. Спасибо, моя любовь", – эмоционально завершила свой пост жена гонщика.
Souvent, on dit des sportifs qui accomplissent de grandes performances qu’ils sont des héros. Je n’ai jamais été d’accord avec ce terme; ils ne sauvent pas le monde, ils l’embellissent! Bien sûr, c’est déjà beaucoup. Aujourd’hui cependant, je peux dire de mon mari qu’il est les deux: un sportif et un héros. Cette porte-fenêtre est celle par laquelle des cambrioleurs se sont introduits chez nous cette nuit. Personne n’a été blessé heureusement, et nos enfants ne sauront même jamais rien de la frayeur qui a été la nôtre, grâce à @grosjeanromain qui n’a pas hésité à bondir face à eux pour leur barrer le chemin et protéger sa famille. Je n’ai jamais aimé étaler notre vie privée dans la presse ou sur les réseaux, mais les héros gagnent à être connus, à être reconnus, et je vis avec l’un d’entre eux. Merci mon amour. #heros #loveofmylife #courage #merci
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