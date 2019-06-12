Пилот "Формулы-1" Ромен Грожан спас свою семью от грабителей

Французский пилот формулической команды Haas Ромен Грожан предотвратил попытку ограбления своей квартиры. Об этом сообщила супруга гонщика Марион. Грабители пытались проникнуть в дом супружеской четы, но Грожан встал у них на пути и обратил в бегство.

"Спортсменов часто считают героями, но я долгое время не соглашалась с этим, — сообщила Марион Грожан в социальной сети Instagram. – Но сегодня я могу сказать, что мой муж и спортсмен, и герой".

"Ночью в наш дом пробрались взломщики. К счастью, никто не пострадал, и дети даже не знали, что нам угрожает опасность. Ромен без колебаний встал у грабителей на пути, защитив свою семью. Да, я живу с героем. Спасибо, моя любовь", – эмоционально завершила свой пост жена гонщика.