Енот провел ревизию в карельском Пенсионном фонде

Сбежавший от хозяев крупный енот пробрался в отделение Пенсионного фонда РФ в карельской Лахденпохье и проредил запасы съестного. Устроившего ревизию зверька сняли на видео.

Незваного гостя сотрудники заприметили днем 11 июня: первым делом енот проверил шкаф с "ценной документацией", затем заглянул в ящики тумбочек, где поживился конфетами и жевательной резинкой. Присутствие людей хищника ничуть не смущало.

"Пока его искали, Тимофей без записи попал в ПФР, так и не поняли: то ли про пенсии хотел узнать, то ли про материнский капитал", — отметили хозяева зверька, сбежавшего во время прогулки.

Получил ли необычный посетитель нужные сведения, остается неизвестным, но то, что он подкрепился, сомнений не вызывает.