Китайский МИД расшифровал послание Путина

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал СМИ правильно интерпретировать слова российского президента Владимира Путина на ПМЭФ.

Российский лидер процитировал китайскую пословицу: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится", комментируя торговые трения США с КНР и позицию России.

Гэн порекомендовал не выдергивать фразы из контекста. Путин говорил, что ситуация постоянно меняется. А США говорят о принципах свободной торговли, но начинают вводить ограничения, если появляется сильный конкурент.

Дипломат особо обратил внимание на слова Путина о том, что Россия всегда будет выступать за реализацию принципов свободы и демократии в мировой торговле.

Китай и Россия будут бороться против политики односторонних действий, протекционизма и психологического террора, передает РИА Новости.

В мае США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая. Пекин с 1 июня повысил пошлины на американский импорт на сумму 60 миллиардов долларов.