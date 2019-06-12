Маленькие хулиганы устроили пожар на мемориальном комплексе в Серове

В Серове был осквернен мемориал Победы, посвященный солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Сгорели памятные венки, принесенные жителями города.

Инцидент произошел в минувший вторник, 11 июня. Были проверены записи камер наблюдения, и выяснилось, что акт вандализма устроили дети: сначала они весело бегали, потом играли в футбол одним из венков, затем сожгли их все и убежали.

На вид двум мальчишкам-хулиганам около 10-12 лет. Кадры, демонстрирующие их "веселые подвиги" были опубликованы телекомпанией ОТВ.

Информация о пожаре поступила спасателям в 15:59, они оперативно приехали на место происшествия и потушили огонь в течение пары минут.

В результате инцидента, по информации МЧС по Свердловской области, огнем была повреждена стела мемориального комплекса. Официальные комментарии от правоохранительных органов не поступали.