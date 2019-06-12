Пожилая женщина погибла в результате двойного наезда в Волгограде

Утром в среду, 12 июня, на проспекте Героев Сталинграда в Волгограде произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Пенсионерка попыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте. Женщина вышла на дорогу в тот момент, когда машинам горел запрещающий сигнал светофора, однако через несколько мгновений после этого зажегся зеленый свет и транспортные средства начали движение.

Водитель грузовика MAN, стоявший на светофоре первым, не заметил пешехода и переехал его. После этого на женщину наехал автомобиль Chevrolet.

Как сообщают СМИ, от полученных травм 85-летняя пострадавшая скончалась практически мгновенно.

Отмечается, что неподалеку от места ЧП находится подземный переход.