Гитариста Trubetskoy Руслана Владыко избили до комы

В Минске жестоко избили и ограбили гитариста белорусской рок-группы Trubetskoy, бывшего участника группы "Ляпис Трубецкой" Руслана "Пана" Владыко. Как сказано на странице Trubetskoy в "Фейсбуке", это произошло еще 6 июня.

Сообщается, что Владыко получил тяжелую черепно-мозговую травму и лежит в коме в реанимации. Музыканты просят всех, кто знаком с Русланом Владыко лично или благодаря его творчеству, "думать о нем и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй".

Уточняется, что заявленные ранее концерты группы Trubetskoy остаются в силе благодаря подменяющим пострадавшего музыканта коллегам-гитаристам.