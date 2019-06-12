20 лет назад российские десантники удивили весь мир

20 лет назад российские десантники совершили 600-километровый марш-бросок из Боснии на Приштину, заняв аэропорт Слатина накануне переброски туда натовских войск. Операция стала полной неожиданностью для Альянса и позволила Москве добиться размещения своих миротворцев на севере Косово. 12 июня в крае отмечали две даты. Пока власти непризнанной республики чествовали Билла Клинтона и Мадлен Олбрайт, жители сербских анклавов вспоминали, как в июне 1999-го встречали российскую колонну.

Босния и Герцеговина. Город Углевик. На дороге у электростанции выстраивается колонна из российской техники. Бронетранспортеры и грузовики "Урал" в 5 утра начинают движение. До Приштины — больше 600 километров.

Такого никто не ожидал. 15 бронетранспортеров и 35 грузовиков "Урал" молниеносно движутся на юг. Из Углевика — через Белград и Ниш. Дальше до Приштины — через горы. Когда достигают косовского края, люди буквально не дают технике проехать.

Измученные бомбежками НАТО и албанскими террористами УЧК сербы российских десантников встречают с цветами и подарками. Приветствуют наших военных и югославская армия. Ее подразделения движутся в обратном направлении.

Переброска британских частей для сухопутной операции должна была начаться 12 июня. Аэродром Слатина — единственное место в крае, где могут садиться тяжелые самолеты. Но российские военные опережают натовцев на четыре часа. Над аэропортом поднимают российский триколор и флаг ВДВ. Удивлен, без преувеличения, весь мир. Телеканалы транслируют происходящее в прямом эфире.

Когда британская бронеколонна все-таки подходит, американский генерал, командующими силами НАТО Уэсли Кларк приказывает занять аэропорт. Британский генерал Джексон отвечает, что не хочет начинать Третью мировую.

"Я был первым сербским солдатом, который встретил российских десантников, — вспоминает Новица Костич, техник-связист, коорыц 20 лет назад нес службу в аэропорту. — Это было как освобождение для нас, когда мы увидели русских. Мы посмотрели друг другу в глаза, и сразу возникло невероятное доверие. Аэропорт Слатина имеет огромное значение. Рядом на горе находятся радары, с помощью которых можно контролировать небо над всеми Балканами".

За несколько дней до марш-броска к аэропорту отправляют группу спецназа ГРУ во главе с майором Юнус-Беком Евкуровым. Именно она подготовила аэропорт к прибытию основных сил российского контингента. Детали разведывательной операции до сих пор секретны.

"Наш батальон находился совместно с миротворцами, в том числе Соединенных Штатов Америки, блока НАТО, и они не просто откуда-то вышли из пункта временной дислокации, где они отдельно располагались, они располагались на виду у всех, американцы отслеживали повседневный режим работы и распорядок дня наших частей, изучая, как наши военные живут, но вот под носом у них они сумели оттуда выйти", — рассказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Аэродром Слатина теперь — международный аэропорт Приштина. Но по-прежнему он принимает не только гражданские самолеты. Это единственный аэропорт в Косово, который подходит для переброски в край крупных группировок сухопутных сил, а потому один из самых охраняемых объектов. И особенно сегодня, когда в аэропорту встречают гостей. Билл Клинтон, Мадлен Олбрайт, Уэсли Кларк… Официальная Приштина широко отмечает 20-летие ввода войск международной безопасности.

"Преступник приезжает на место преступления. Конечно, у них нет никакого стыда, потому что ни один так и не ответил за те преступления, которые совершены над сербским народом", — сказал Владимир Лазаревич, генерал-полковник, командующий Приштинским корпусом югославской армии.

Российские миротворцы находились в Косово до 2003 года. Но даже после того как последний эшелон покинул край, решение конфликтов на Балканах без учета мнения России невозможно.