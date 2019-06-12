Трамп заявил, что встретится с Путиным в Осаке. Песков не в курсе этих планов

Американский лидер Дональд Трамп планирует встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки".

Также он планирует провести в Осаке встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Однако Кремль никаких сигналов от Вашингтона не получал, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Саммит пройдет 28-29 июня, передает "Интерфакс".

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что ясности по этим вопросам нет, но Москва исходит из того, что руководители будут находиться на мероприятии, и контакт состоится.