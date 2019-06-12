Климкин не удивил Слуцкого

Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина об ответных шагах украинской делегации в ПАСЕ в случае возвращения туда российской делегации никак не отразятся на работе ассамблеи, убежден председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Обещания Климкина "не делать формальных вежливых жестов" в сторону ПАСЕ, которая, по его мнению, дискредитировала себя, если в Страсбург вернется российская делегация, российский парламентарий охарактеризовал как шантаж. По мнению Слуцкого, это "мало на кого способно произвести впечатление".

Даже если Украина пойдет на крайние меры и объявит бойкот, как это уже было на заседании КМСЕ в Хельсинки, на конструктивной и профессиональной деятельности ассамблеи это вряд ли отразится", — сказал депутат, слова которого цитирует ТАСС.

Слуцкий подчеркнул, что отказ от диалога с РФ и попытки выдвижения ультиматумов вредят самой Украине. По его мнению, своими действиями Киев демонстрирует "политическую инфантильность, бессилие, неспособность зрело подходить к решению вопросов общей европейской стабильности и безопасности".