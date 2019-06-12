Индийский миллионер неудачно пошутил и получил пожизненное

Индийский миллионер получил пожизненное заключение за шутку про угон самолета, передает канал "Россия 24".

Во время перелета из Мумбаи в Дели мужчине стало скучно. И он написал записку, что борт захвачен террористами с требованием лететь в Кашмир.

Записку спрятал в туалете, где ее нашла стюардесса. Экипаж решил не рисковать и выполнил требования.

Суд также оштрафовал миллионера на 700 тысяч долларов. Эти деньги разделят между экипажем и пассажирами того рейса в качестве моральной компенсации.