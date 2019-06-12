"Зенит" отреагировал на пьяный дебош Лунева в аэропорту

Голкипер сборной России и "Зенита" Андрей Лунев устроил разборки с представителями одной из авиакомпаний в аэропорту "Внуково" и был доставлен в отделение полиции. В пресс-службе петербургского клуба отреагировали на это провисевшие, заявив, что конфликт исчерпан.

"В настоящий момент конфликт во "Внуково", в который был втянут Андрей Лунев, полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы, – заявили РИА Новости в пресс-службе "Зенита". – Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности".

Вратарь был задержан полицейскими, прошел медосвидетельствование, показавшее наличие алкоголя в крови. В отношении Лунева составлен протокол о мелком хулиганстве.

Сообщается, что футболист в итоге заплатил административный штраф и улетел в Санкт-Петербург другим рейсом.