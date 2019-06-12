Медведев в трех сетах проиграл Пуи во втором круге турнира в Штутгарте

Российский теннисист, 13-я ракетка мира Даниил Медведев во втором круге турнира в немецком Штутгарте в трех сетах за два часа три минуты проиграл представителю Франции Люка Пуи со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 2:6.

Россиянин 19 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести, а у Пуи, занимающего 26-е место в рейтинге ATP, три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейка из шести.

Таким образом, Пуи вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять немец Ян-Леннард Штруфф (38).