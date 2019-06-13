В Индии боевики напали на полицейский патруль: пять человек погибли, трое ранены

В штате Джамму и Кашмир в Индии боевики напали на патруль полиции центрального резерва. В результате нападения пять правоохранителей погибли, трое получили ранения. Такие данные сообщило издание India Today.

Как уточняется, ЧП произошло в округе Анантнаг. Террористы в ходе атаки стреляли по полицейским из автоматов и бросали в них гранаты.

Сотрудникам полиции удалось застрелить одного из нападавших, передает РИА Новости.