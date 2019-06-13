"Сент-Луис" Тарасенко и Барбашева впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

В седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" на выезде обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:0 и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.

В составе победителей встречи голами отметились Райан О'Райлли (17-я минута), Алекс Пьетранджело (20), Брэйден Шенн (52) и Зак Сэнфорд (56), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Мэтт Грызлик (58).

Российский форвард гостевой команды Владимир Тарасенко провел на льду 14 минут 45 секунд и отличился результативной передачей, а его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев отыграл 17 минут 23 секунды и очков не набрал.

Первые шесть игр противостояния завершились тремя победами "Сент-Луиса" (3:2 ОТ, 4:2, 2:1) и тремя викториями "Бостона" (4:2,7:2, 5:1). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу "блюзменов", которые впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли.