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Газовые споры 25 минут назад
РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину
Транзит российского газа через Украину после 2019 года, когда завершится действие соглашений, сегодня могут обсудить глава Министерства энергетики РФ и вице-президент Еврокомиссии.
Судьба контракта остается неопределенной. Киев боится потерять миллиардные доходы, если договор не будет продлен. Россия готова к продлению, но только на своих условиях.
Встреча должна пройти в Москве. Как сообщили представители ЕС, речь пойдет также о подготовке трехсторонних переговоров.
Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа. Европейский чиновник отметил, что Старый свет хочет быстрого прогресса в этом вопросе, чтобы добиться заключения долгосрочного контракта. Консультации по этому вопросу надеются провести до начала летних каникул, передает телеканал "Россия 24".
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