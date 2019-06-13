РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину

Транзит российского газа через Украину после 2019 года, когда завершится действие соглашений, сегодня могут обсудить глава Министерства энергетики РФ и вице-президент Еврокомиссии.

Судьба контракта остается неопределенной. Киев боится потерять миллиардные доходы, если договор не будет продлен. Россия готова к продлению, но только на своих условиях.

Встреча должна пройти в Москве. Как сообщили представители ЕС, речь пойдет также о подготовке трехсторонних переговоров.

Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа. Европейский чиновник отметил, что Старый свет хочет быстрого прогресса в этом вопросе, чтобы добиться заключения долгосрочного контракта. Консультации по этому вопросу надеются провести до начала летних каникул, передает телеканал "Россия 24".