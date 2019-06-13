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13 июня 201907:24

Цукерберга обвиняют в небрежности при защите личных данных пользователей Facebook

Цукерберга обвиняют в небрежности при защите личных данных пользователей Facebook

Основателя сети Facebook Марка Цукерберга вновь обвиняют в проблемах с защитой личных данных пользователей. Издание Wall Street Journal сообщает об этом со ссылкой на источники.

Доказательства якобы нашли в электронной переписке сотрудников компании. В письмах вроде бы есть указания на то, что Цукерберг закрывал глаза на указ федеральной торговой комиссии США об обеспечении защиты личных данных.

Правда, компания уже опубликовала заявление, что намеренно никто обязательств не нарушал, и вообще, таких писем быть не может.

Более года назад в Facebook признали, что данные 87 миллионов пользователей были ошибочно переданы британской консалтинговой компании Cambridge Analytica. Она настраивала персональную политическую рекламу в новостных лентах соцсети перед американскими выборами. Тогда Цукербергу пришлось отвечать за это в американском конгрессе, напоминает телеканал "Россия 24".

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