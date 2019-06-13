В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой

В работе автоматов по продаже билетов на проезд в Московском метрополитене в четверг, 13 июня, произошел сбой.

В настоящее время делается все для скорейшего восстановления нормальной работы автоматов, сообщается на официальной странице Московского метрополитена в Twitter. Пока рекомендуется покупать билеты в кассах или пополнять проездные онлайн.