Александрова пробилась в 1/4 финала теннисного турнира в Нидерландах

В голландском Хертогенбосхе продолжается теннисный турнир среди женщин на травяном покрытии. В котором выступают российские теннисистки. В матче второго круга соревнования россиянка Екатерина Александрова одержала победу над бельгийкой Исалин Бонавентюр.

Имеющая 52 номер мирового рейтинга Александрова не оставила шансов своей сопернице, взяв верх по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу российской теннисистки. Матч продолжался 1 час 13 минут.

Следующей соперницей россиянки станет победительница матча Полона Херцог (Словения) – Элисон Риске (США). Призовой фонд турнира составляет 226 750 долларов.